I MATURANDI E I “100 GIORNI”, UN ALTRO PASSO VERSO LA NORMALITÀ

Finalmente un altro piccolo grande passo verso la normalità: i maturandi hanno festeggiato i 100 giorni che li separano dagli esami di stato. Per due anni i ragazzi hanno sofferto per la mancanza di una qualsiasi forma di normalità, una vita da reclusi, una vita densa di paure. La routine scolastica inesistente e le mattine davanti ad uno schermo con i docenti che si inventavano di tutto pur di tenere desta l’attenzione. Spesso le lezioni avvenivano fra puntini perché i ragazzi disattivavano le telecamere adducendo le scuse più fantasiose. Quest’anno, finalmente, le cose sono cambiate e tutto procede normalmente, anche se ci sono attualmente, purtroppo, ancora alcuni casi di covid e bisogna procedere con la didattica mista. Festeggiare i 100 giorni è stata una vera e propria conquista, trascorrere del tempo insieme e divertirsi spensieratamente è sembrato fantastico. Potranno sembrare cose banali ma non è così, perché l’esigenza di tornare a vivere normalmente è evidente in tutti. Adesso inizia il conto alla rovescia e il 22 giugno si partirà con la prima prova scritta e siamo vicini a questi giovani che si preparano ad affrontare il futuro. Purtroppo, oltre al covid, anche la guerra, inaspettatamente, sta sconvolgendo tutte le certezze e, certamente, mai avremmo pensato di vivere un periodo così complicato. All’inizio dell’emergenza per il covid abbiamo gridato tutti insieme:”ce la faremo!” e con tanto impegno da parte di tutti ce la faremo a superare tutto e tornare, così, alla tranquillità. Anche quando, finalmente, le restrizioni rallenteranno, non potremo dimenticare facilmente la nostra quotidianità con le mascherine e, soprattutto, le tante vittime di questa terribile pandemia. Evviva i sorrisi e gli abbracci, torniamo a vivere anche se, ancora, con attenzione! Anna Consales