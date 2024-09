I meccatronici del futuro si formano a Brindisi

Prosegue la collaborazione dell’ITS Academy A. Cuccovillo con Confindustria Brindisi e le imprese locali per formare nuove risorse sul Territorio INVITO Oggetto: Mercoledì 2 ottobre p.v., alle ore 10 ,30 , conferenza stampa di presentazione del corso di Alta Specializzazione post – diploma in SUSTAINABLE 4.0 PRODUCTION SPECIALIST dell’ITS Academy Cuccovillo, che si svolgerà presso la sede di Brindisi Confindustria Brindisi e l’ITS Academy Cuccovillo hanno avviato , ormai da diversi anni , un lungo percorso di collaborazione finalizzato ad offrire alle imprese associate una proposta formativa in grado di formare i giovani del territorio secondo le competenze più rispondenti ai fabbisogni espressi dalle specializzazioni produttive locali. Da questa premessa , e dalle iniziative che nel corso dei mesi sono state portate avanti per monitorare i fabbisogni del sistema imprenditoriale , nasce il corso di SUSTAINABLE 4.0 PRODUCTION SPECIALIST dell’ITS Academy Cuccovillo, che nel nuovo anno accademico avrà sede a Brindisi . A presentare le caratteristiche del corso di Alta Specializzazione post diploma e ad illustrare altre novità ad esso correlate saranno , nel corso di una conferenza stampa , Mercole dì 2 ottobre alle ore 10 ,30 : Lucia Scattarelli , Presidente ITS Academy “A. Cuccovillo ” di Bari , Gabriele Menotti Lippolis , Presidente Confindustria Brindisi , Angelo Guarini , Direttore Confindustria Brindisi e Presidente Fo.Ri.S. , Roberto Vingiani, Direttore ITS Academy “A. Cuccovillo” , Nicola Parisi , Plant Manager Scandiuzzi Steel Construction spa e Mauro Calisi , Hr Mgr Jindal Films Europe Brindisi srl . Il corso , riservato ad un numero limitato di diplomati , si svolgerà a Brindisi e sarà ad accesso interamente gratuito , grazie ai finanziamenti PNRR dell’Unione europea – NextGenerationEU e approvati da Regione Puglia e Ministero dell’Istruzione e del Merito.