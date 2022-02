I MEDICI: PASQUALONE (ASL) CONTINUA A GETTARE FANGO SUGLI OPERATORI SANITARI!

Ecco il documento sottoscritto da tutte le sigle sindacali della dirigenza medica dell’Asl di Brindisi:

La notizia dei cosiddetti “furbetti delle vaccinazioni” nei giorni scorsi ha fatto il giro dei giornali e delle

TV locali, infiammando l’opinione pubblica in un’ondata di sconcerto e indignazione.

Prendiamo atto che anche in questa occasione il Direttore Generale (uscente) dr Pasqualone ha

commentato, come è suo solito, gettando ulteriore fango sulla categoria degli operatori sanitari e dei

medici in particolare. L’intervento è però omissivo di alcuni particolari: la ASL ha convocato a strascico

i medici, chiamandoli al telefono a qualsiasi ora e implorandoli di andare a coprire turni negli Hub

Vaccinali, che altrimenti sarebbero rimasti scoperti. In quelle telefonate non si è fatta alcuna menzione

delle eventuali limitazioni, ma si è sempre e solo chiesto di essere disponibili e prestare l’opera per il

bene più grande della vaccinazione di massa.

Inoltre, quando tutta la macchina vaccinale è stata messa in moto, nessuno (né i medici, né

l’Amministrazione) aveva idea di come sarebbero state remunerate queste prestazioni. Ma

nonostante queste premesse (lavorare ore aggiuntive e non avere la certezza del tipo di pagamento),

i medici e i restanti operatori sanitari (a quanto pare furbissimi!) non ci hanno pensato due volte e

sono scesi in campo per vaccinare la popolazione.

È opportuno ricordare anche l’emissione del bando di concorso per posizioni a tempo determinato

per reclutare medici dedicati agli Hub Vaccinali: anche quei colleghi che hanno risposto alla domanda

e sono stati assunti e non sono stati pagati, sono dei “furbetti”?

Se proprio vogliamo dirla tutta, anche l’uso della parola “furbetti” in questa occasione è un’offesa

ancora più bruciante perché squalifica e delegittima il ruolo dei medici che hanno lavorato fuori

dall’orario di servizio, fuori dalla loro sede abituale. Il ringraziamento da parte di questa ASL è stato

associarli concettualmente agli assenteisti patentati e a tutte quelle figure deplorevoli che non

possiamo fare altro che stigmatizzare.

È davvero questa l’immagine dei medici da regalare all’opinione pubblica?

La manipolazione della percezione mediatica della figura del medico, attuata quasi ad arte dalle

continue dichiarazioni pubbliche provenienti dalla nostra ASL, non fa altro che alimentare

un’escalation di sfiducia e diffidenza verso tutti i colleghi. E questo giustifica moralmente i conseguenti

comportamenti violenti e aggressivi nei confronti dei medici (come è notizia di qualche giorno

addietro) e crea il perfetto terreno di coltura per far attecchire fake news e menzogne di ogni genere,

tanto che l’opinione pubblica ormai è convinta e crede davvero che chi lavora (con grande difficoltà)

in ambito COVID percepisce bonus di migliaia di euro per ogni paziente ricoverato. Niente di più falso!

Se davvero vogliamo sensibilizzare il pubblico sulla reale condizione in cui i medici sono costretti a

operare nella ASL di Brindisi a qualsiasi livello, allora iniziamo dalla carenza sconvolgente di personale.

È questo alla base di tutto, che ha spinto a ricorrere a forme emergenziali di gestione degli Hub

Vaccinali, ma, ancora, questa è solo la punta di un iceberg profondo chilometri.

I reparti come le Malattie Infettive, la Pneumologia e la Rianimazione sono in perenne affanno (per

usare un eufemismo), con organici pari al 40% (e anche meno) rispetto a quanto previsto a livello

regionale. Per usare dei valori assoluti, in alcuni reparti che assicurano l’attività H24/7 ci sono solo 5

medici, costretti a sostenere turni su turni, senza possibilità di riposo né di ferie. E quegli stessi medici,

che hanno anche avuto l’ardire di sostenere attivamente la campagna vaccinale, ora si trovano senza

i soldi che gli spettano e sono additati come furbetti mangiasoldi.

E come se la carenza di personale non fosse già una tragedia per chi lavora su turni massacranti, si

aggiunge il decadimento strutturale e l’impoverimento tecnologico della intera ASL, rendendo ogni

momento della vita lavorativa ancora più frustrante di quanto dovrebbe essere.

Il Perrino è diventato un terminal dei viaggi della speranza per i pazienti che devono essere sottoposti

a interventi di embolizzazione per sanguinamenti interni, ictus e aneurismi cerebrali, dato che la

Radiologia Interventistica non è presente nell’ospedale (anche se la aspettiamo da anni, ormai).

La diagnostica per immagini del Perrino (TAC e Risonanza Magnetica Nucleare) funziona a singhiozzo,

obbligando a spostarsi verso altri ospedali (come quello di Francavilla) per svolgere esami in urgenza,

esponendo il paziente a rischi inauditi e soprattutto evitabili. Il motivo sta tutto nella obsolescenza dei

macchinari in dotazione all’ospedale.

Il Centro Ustioni, il reparto che accoglie pazienti ustionati da gran parte del Sud Italia, è soggetto ad

allagamenti.

Da ultimo, pochi giorni fa, ha smesso di funzionare anche l’angiografo utilizzato dagli emodinamisti in

tutti quei casi clinici estremamente delicati come gli infarti e le sindromi coronariche acute che

necessitano di coronarografia e angioplastiche e dove il fattore tempo è cruciale. Non sappiamo

quando il funzionamento della sala dedicata a queste procedure sarà ripristinato, ma è facilmente

intuibile come la sicurezza della popolazione della provincia di Brindisi sia a rischio.

Per ora, gli interventi di angioplastica saranno svolti nella sala angiografica dedicata agli interventi di

chirurgia vascolare. La domanda che ci si pone spontaneamente è: e in caso di contemporaneità? Se

la sala è occupata da un paziente cardiologico e bisogna operare un paziente per aneurisma (o

viceversa)? Uno dei due dovrà viaggiare, e non è facile né è scevro da rischi e pericoli trasportare

pazienti con un infarto in atto da una provincia all’altra, alla ricerca di un trattamento adeguato ma

sicuramente fuori tempo massimo.

E di tutte queste mancanze, organizzative e gestionali, l’unico chiamato a rispondere (in ogni sede)

sarà sempre e solo il medico che da ultimo si è trovato a gestire la complicanza.

Invece di cercare la colpevolizzazione dei Medici a tutti i costi (e senza apparente costrutto), i vertici

della ASL dovrebbero preoccuparsi soprattutto di ammodernare e aggiornare al 2022 l’aspetto

tecnologico degli ospedali, perché allo stato attuale nessun reparto è dotato di cartella clinica

elettronica (ormai quasi ubiquitaria), non è possibile richiedere né visualizzare gli esami ematochimici

online, e la lista potrebbe protrarsi a lungo.

Se davvero vogliamo porci delle domande sensate, allora chiediamoci perché dei previsti 45 posti letto

nel reparto di Medicina Interna, ne sono stati allestiti solo 30? E questo occultamento di posti letto si

estende anche ad altri reparti.

L’unica cosa che possiamo aggiungere alla fine di questa lunga disamina è che, in quanto

organizzazioni sindacali, siamo stanchi. Non facciamo altro che sollevare questi problemi di riunione

in riunione da anni, e otteniamo solo risposte evasive o nessuna risposta affatto.

Come scritto nei giornali, c’è stato un incontro con la Direzione dopo lo “scandalo dei furbetti degli

Hub”, ma non c’è stato nessun dialogo con il direttore, perché il direttore non era presente. Abbiamo

chiesto, e lo ribadiamo in questa sede, che la ASL rettifichi e corregga il messaggio inviato dalle pagine

dei giornali. Aspettiamo una risposta da oltre una settimana, e questo comportamento da muro di

gomma non è più sostenibile. Il prossimo imminente passo sarà la rottura dei rapporti sindacali con la

ASL, con tutte le conseguenze del caso.

ANAAO-ASSOMED

AAROI-EMAC

FASSID

FP CGIL Dirigenza medica e Sanitaria SSN Brindisi

FVM

UILFPL

CIMO

FESMED

CISL Medici