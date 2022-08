I MIGLIORI VINI DOLCI DI PUGLIA INCONTRANO IL FICO MANDORLATO / RITORNA A SAN MICHELE SALENTINO LA PRESTIGIOSA SELEZIONE-CONCORSO REGIONALE

In occasione della ventesima Edizione del Festival del Fico Mandorlato, importante manifestazione di promozione non solo del fico ma anche delle tipicità salentine e pugliesi, si terrà la dodicesima edizione della Selezione-Concorso denominata “I migliori vini dolci di Puglia incontrano il Fico Mandorlato”. L’appuntamento è per domenica 28 agosto a partire dalle alle ore 20,00 in Piazza Marconi. La Selezione-Concorso prevede la partecipazione delle più importanti aziende vitivinicole pugliesi e vedrà il riconoscimento, dopo un’ attenta valutazione da parte di una giuria tecnica e popolare, dell’elezione del miglior vino dolce regionale.Lo scopo della Selezione-Concorso è quello di esaltare le caratteristiche di quei vini da fine pasto che meglio si accompagnano ai dessert, ma anche ai fichi secchi e soprattutto ai dolci mandorlati salentini. L’ evento è curato da A.I.S. Puglia e dall’Associazione di Promozione sociale Puglia Hortus, con il patrocinio del Comune di San Michele Salentino, della Regione Puglia Assessorato all’ Agricoltura con partners la Pro Loco di San Michele Salentino, il Gal “Alto Salento”, l’Associazione Produttori Fico Mandorlato e la rete internazionale delle Città del Fico Ficusnet. “L’A.I.S. associazione italiana sommelier collabora oramai da diversi anni con il Festival del Fico Mandorlato svolgendo attività di carattere culturale e scientifica rispetto a tutto ciò che lega l’enogastronomia al fico secco”, spiega Pierangelo Argentieri presidente di Puglia Hortus che poi aggiunge “anche per questa edizione, grazie alla collaborazione di tutti e in particolare del delegato provinciale dell’A.I.S. Rocco Caliandro, siamo certi che l’iniziativa incontrerà il parere favorevole di esperti ed appassionati”.