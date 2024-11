“I miti nel linguaggio di oggi”. Incontro a 50&piu’

Cos’è al giorno d’oggi il mito? Ne ha parlato stasera il prof. Teodoro Turco nella sede dell’associazione “50 & più”, in via Appia 159. L’evento fa parte del programma settimanale dell’associazione a cui partecipano i soci e i simpatizzanti. Il prof. Turco ha spiegato, nell’iniziativa dedicata alla cultura, che il mito non è altro che un artifizio che l’uomo nel corso dei secoli ha utilizzato per spiegare vari fenomeni. Come ad esempio la freccia di Cupido viene indicata utilizzando Venere, i fulmini con Giove, la guerra con Marte è così via. Tutto descritto da Omero nei suoi poemi più letti e famosi. Ma il mito può essere anche associato al tallone di Achille per spiegare qualche carenza attitudinale e alla tela di Penelope per indicare situazioni intricate. Una lezione che ha interessato tanta gente.