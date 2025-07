I Nas chiudono struttura per anziani a San Michele Salentino

Nell’ambito dei controlli sulle strutture socio-sanitarie, finalizzati alla tutela degli anziani, i carabinieri dei Nas hanno riscontrato gravi irregolarità in una struttura di San Michele Salentino. Da qui il prfovvedimento di chiusura disposto dall’Ambito territoriale dell’Asl di francavilla Fontana.

In particolare, nel corsod ella verifica, è stato accertato il superamento della capacità ricettiva, nonché la presenza di anziani con gravi patologie invalidanti, non compatibili con il livello assistenziale della struttura. Gli otto sopiti della struttura sono stati trasferiti in altre strutture appropriate per il loro fabbisogno assistenziale.