I NOTTAMBULI HANNO PRESENTATO LA RACCOLTA DI RACCONTI “PAROLE DAL FANGO”, LIBRI PER SANT’AGATA DI AA. VV.

Presso la Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, i Nottambuli hanno presentato la raccolta di racconti “Parole dal fango”, Libri per Sant’Agata. I Nottambuli, il collettivo di scrittori nati con l’omonima antologia “La stanza dei Nottambuli”, edita da Betti editore- I libri di Mompracen, sono toscani e non solo. Tutto nasce da un’idea di Stefano Regolo. Sono intervenuti all’evento: Stefano Regolo, Simonetta Corrado e Stefania Robassa. Sono stati mostrati, inoltre, due video con gli interventi di Michele Bombacigno e Paolo Ciampi. Ha dialogato con gli autori la giornalista Anna Consales.Tutti ricordiamo la catastrofica alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna a maggio 2023. Paolo Ciampi e Massimiliano Bellavista hanno avuto l’idea di realizzare e curare una raccolta di racconti:”Parole dal fango-Racconti per Sant’Agata”. Con il ricavato delle vendite si potrà contribuire a fare risorgere la Biblioteca Comunale Loris Ricci Garotti di Sant’Agata sul Santerno che è stata pesantemente colpita soprattutto nella sezione dedicata all’infanzia e ai giovani. Un importante progetto che è un vero e proprio appello di solidarietà e la prova evidente che la parola scritta può realizzare qualcosa di molto concreto. L’obiettivo è raggiungere le mille copie vendute, così da poter dare un contributo di diecimila euro. Sono 21 racconti inediti di 21 scrittori, scritti appositamente per la raccolta. Ogni racconto ha un minimo comune denominatore, la tragica alluvione, e porta avanti una storia originale che riesce a coinvolgere ed emozionare i lettori. Sicuramente un’importante “avventura” editoriale, portata avanti con tanta passione e con un nobile obiettivo.