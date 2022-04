Oggi, 14 aprile 2022, tutti i parroci e i sacerdoti della Vicaria di Brindisi hanno cucinato e servito il pranzo del Giovedì Santo alla mensa dei poveri vicariale-parrocchie solidali. Sono stati preparati 152 pasti per gli indigenti e 30 pasti per i sacerdoti e per l’Arcivescovo, S. E. Mons Domenico Caliandro.

Sicuramente un bel momento di condivisione e, soprattutto, un modo per non fare sentire soli i più deboli, coloro che vivono una situazione difficile. La Santa Pasqua può e deve essere un momento di riflessione, un’occasione per guardarsi dentro e meditare su tutto quello che possiamo fare per gli altri. Anna Consales