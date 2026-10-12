I proprietari delle ville di Acque Chiare chiedono un incontro al Sindaco Marchionna

A Giuseppe Marchionna Sindaco di Brindisi

A Fabio Di Bello Vice Sindaco di Brindisi

A Caterina Cozzolino Assessore con Delega al Patrimonio Immobiliare

A Cosimo Elmo Assessore con Delega ai Lavori Pubblici

Si comunica che l’Assemblea Condominiale del Villaggio Acque Chiare, nella seduta del 16 luglio

u.s. ha rinnovato le cariche sociali del Consiglio Direttivo, assegnando il ruolo di Presidente al signor

Giacomo Pisani che a decorrere dalla stessa data rappresenta le istanze dei Condomini dello stesso

villaggio. Contestualmente sono stati designati componenti del Consiglio Direttivo i signori Paolo

Chiga, Luigi Calò, Angelo Capoccia, Giovanni Lasalandra, Erika Barbuto, Roberto Russo, Fernando

Greco e Mattia Di Giacomo. Revisori dei Conti sono stati nominati Vincenzo Saponaro, Giuseppe

Calvaruso, Sergio Tollemeto, Antonio Lobuono e Vincenzo Virdia.

Si coglie l’occasione per chiedere al signor Sindaco un incontro di cortesia e per illustrare le

problematiche che attanagliano il villaggio, sottolineando che nel corso dell’intero anno vivono

stabilmente 60 famiglie che necessitano di servizi essenziali. Com’è noto, quello che era considerato

un autentico gioiello della costa a nord di Brindisi, è da anni trascurato ed in stato di parziale

abbandono, affidato all’impegno di tutti i proprietari che da molti anni si fanno carico di ingenti spese

di condominio, anche della parte acquisita al patrimonio comunale con sentenza della Corte di

Cassazione n.14726/2020 del 5 luglio 2019.

Si resta in attesa di cordiale risposta e si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONDOMINIO “VILLAGGIO ACQUE CHIARE