I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL “TABERNA BOOK FESTIVAL”

Anche nello scorcio estivo del dopo ferragosto il Taberna Book Festival annovera appuntamenti di rilievo. La rassegna culturale itinerante promossa dalla Taberna Libraria di Latiano tra presentazioni di libri, musica, giochi e spettacolo, propone due eventi in tre giorni per celebrare passione e tradizione

Si inizia domenica 21 agosto 2022 a partire dalle ore 21:30 presso la Chiesetta del Villaggio Monticelli di Ostuni con una serata incentrata sul grande ciclismo, una tra le discipline agonistiche piú popolari e amate nello stivale, grazie ai preziosi spunti riportati nel libro “Le leggende del Ciclismo. Da Gerbi a Pantani, tante grandi storie su due ruote” di Beppe Conti (Edizioni Diarkos) nel segno di chi, in sella alla sua bicicletta, ha scritto alcune tra le pagine più belle della storia sportiva italiana e di quanti sul solco tracciato dai grandi campioni continuano a riempire, a suon di trionfi, i fogli del tempo. Nel corso della serata, che sarà condotta dal giornalista brindisino Nico Lorusso, affiancato dal responsabile area eventi di Taberna Libraria Paolo Legrottaglie, saranno ripercorsi alcuni dei momenti piú significativi della storia del ciclismo e di quei campioni che sono rimasti indimenticati nel corso dei decenni. Al dibattito sportivo saranno alternati brani selezionati dal panorama musicale nazionale proposti dalla band della Taberna Libraria composta da Ludovica L. (voce), Jacopo C. (basso), Andrea P. (tastiera), Nicolò L. (batteria).

Appena due giorni dopo, martedì 23 agosto 2022 a partire dalle ore 21:00 in Piazza Marconi a San Michele Salentino “Meravigliosamente Puglia”, serata-spettacolo a cura dello staff di Taberna Libraria, incentrata sulla regione del tacco d’Italia tra storia, folclore, dialetto, musica, usi e costumi. Un ideale viaggio nella terra degli ulivi condotta in tandem dal giornalista brindisino Nico Lorusso ed il premio alla Cultura Samadi 2022 Raffaele Romano, con le incursioni di Marco Antonio Romano che nell’occasione presenterà estratti dal suo libro dal titolo “Culacchi – da feisbuc ai giorni nostri” (Edizioni Vesepia)

Marco Antonio Romano è da più di 20 anni sulla scena teatrale salentina in qualità di attore, formatore e regista teatrale. È, inoltre, tirocinante counselor ad indirizzo fileoenergetico psicocorporeo. Nel corso della sua carriera professionale come attore e regista ha all’attivo numerosissimi allestimenti e messinscene teatrali, nei quali ha avuto modo di confrontarsi con drammaturgie del repertorio classico, contemporaneo e sperimentale. È presidente della Compagnia Témenos Recinti Teatrali, la cui mission è nel tempo divenuta quella di diffondere la cultura del teatro civile legato ai temi della legalità, della giustizia e della solidarietà sociale. Conduce corsi di formazione teatrale, workshop e seminari, tiene corsi di dizione, consapevolezza corporea ed emotiva e di liberazione vocale.

“Culacchi”, è un libro che riporte delle riflessioni postate su Facebook dal 2017 al 2020 e che hanno riscosso un successo tale da portare Romano a condividerli non solo sulla sua bacheca social, ma anche in questo libro che ne racchiude i migliori. In un’alternanza di scene esilaranti e di considerazioni riflessive, intervallate da qualche verso, l’attore racconta al lettore il suo vivere e percepire la quotidianità, tra personaggi alquanto caratteristici incontrati per strada, nei supermercati o in altri luoghi comuni e critiche sociali, rivolte sempre con toni diretti e schietti.

I posti, rigorosamente gratuiti ed organizzati per garantire la sicurezza, sono prenotabili telefonando ai numeri 338/43.08.881 e 349/71.85.690.

Per l’appuntamento del villaggio Monticelli di Ostuni si ringrazia il Presidente del Consorzio Romano Tobia Carone e la Consigliera Comunale delegata alla Cultura Maira Casulli, per San Michele Salentino, il sindaco Giovanni Allegrini, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Tiziana Barletta, l’Assessore alla Cultura Rosalia Fumarola e l’Assessore allo Spettacolo Angela Martucci.