I RAGAZZI DEL “PP2” 30 ANNI DOPO…

Festeggiare un traguardo che suscita ricordi, emozioni e speranze per il futuro. È con questo stato d’animo che venticinque lavoratori hanno inteso celebrare i 30 anni di lavoro presso Tenuta Moreno. 1 Aprile 1992, sembra ieri: un telegramma di convocazione per le procedure di assunzione che sapeva di “Pesce d’Aprile” ma che ha rappresentato, invece, una svolta, per la vita di ognuno, sia sotto l’aspetto sociale che professionale.

Un impianto chimico ad alta tecnologia della MontePolimeriSud del gruppo Himont, nuovo di zecca, richiesto dalle società in tutto il mondo, venticinque neo assunti che da quel momento saranno riconosciuti per sempre come “I RAGAZZI DEL PP2” e una sfida da vincere: dimostrare ancora una volta che Brindisi, come già avvenuto in passato, poteva vincere la sfida e continuare a scrivere la storia della chimica non solo Italiana. Gia’ non solo nel nostro Paese perché negli anni numerosi sono stati gli impianti in ogni parte del mondo dal Cile alla Cina dal Brasile all’India dal Messico alla Tainlandia e poi Francia, Spagna, Portogallo, Arabia , Grecia, Russia, Polonia, Siberia, Vietnam …avviati grazie ai lavoratori dello stabilimento di Brindisi. Emozioni, ritrovarsi, rivivere i momenti di un lungo percorso, non sempre facile e alimentare le speranze per un futuro di certezze per i tanti giovani che nel corso degli anni hanno avuto la possibilità e le capacita di far parte di un grande gruppo aziendale e per quanti ancora il lavoro non ce l’hanno e per cui bisogna lottare.

PASCALE STEFANO PETRACHI GIUSEPPE

DELL’ANNA MARIO MONACO ANDREA

ZULLINO AUGUSTO DALUISIO MASSIMO

CURCI MASSIMO MADAGHIELE BENIGNO

NATALE ANTONIO GERVASI LUIGI

RECCHIA DARIO DE GIORGI COSIMO

PAGLIARA CLAUDIO VIVA SALVATORE

FRASCARO MAURIZIO

ANTONAZZO MASSIMILIANO

TUFANO LUIGI

SANTORO VITO

CARRIERI LUIGI

ZIPPO GIUSEPPE

MARASCO GREGORIO

PEDALI VITO

DE BLASI ALESSANDRO