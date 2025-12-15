Facebook Instagram
ISCRIVITI
formavobis2

I ringraziamenti dell’onorevole Matarrelli alle Forze dell’Ordine e alla DDA

I ringraziamenti dell’onorevole Matarrelli alle Forze dell’Ordine e alla DDA
L’operazione antimafia condotta dalla DDA di Lecce in provincia di Brindisi dimostra la costante attenzione da parte di inquirenti e investigatori a fronteggiare ogni tentativo della criminalità organizzata di insinuarsi nelle pieghe della nostra società.  Un percorso nel quale le istituzioni locali, a tutti i livelli, dovranno continuare ad affiancare e sostenere con vigore l’operato delle forze dell’ordine e a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di supportare chi, quotidianamente, rischia la propria vita per la tutela della legalità e della giustizia. On Toni Matarrelli 

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
no_fumo_torchiarolo
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning