I ringraziamenti dell’onorevole Matarrelli alle Forze dell’Ordine e alla DDA

L’operazione antimafia condotta dalla DDA di Lecce in provincia di Brindisi dimostra la costante attenzione da parte di inquirenti e investigatori a fronteggiare ogni tentativo della criminalità organizzata di insinuarsi nelle pieghe della nostra società. Un percorso nel quale le istituzioni locali, a tutti i livelli, dovranno continuare ad affiancare e sostenere con vigore l’operato delle forze dell’ordine e a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di supportare chi, quotidianamente, rischia la propria vita per la tutela della legalità e della giustizia. On Toni Matarrelli