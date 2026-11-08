I ringraziamenti di un paziente per Ortopedia del Perrino

Al Direttore e a tutto lo Staff del Reparto di Ortopedia

Ospedale “A. Perrino” di Brindisi

Desidero esprimere la mia più sincera e profonda gratitudine a tutto il personale del reparto di ortopedia, dagli OSS ai medici, passando per infermieri e operatori sanitari tutti, per la straordinaria assistenza ricevuta durante il mio recente ricovero.

Ciò che ha reso questa esperienza difficile un percorso affrontato con serenità è stata la grande professionalità unita a un’in straordinaria umanità che tutto il personale ha dimostrato quotidianamente. Ogni operatore ha saputo coniugare la competenza medica e infermieristica con un’attenzione calorosa, una parola di conforto e un sorriso che fanno davvero la differenza per chi si trova a vivere un momento di fragilità.

Troppo spesso siamo portati a sottolineare e criticare solo i disservizi, dimenticando che nelle nostre strutture sanitarie locali esistono eccellenze umane e professionali straordinarie che meritano di essere raccontate, valorizzate ed evocate come esempio positivo della nostra città.

Grazie di cuore a tutti voi per avermi curato con la testa e con il cuore.

Con stima e riconoscenza

Famiglia Nicola Losito