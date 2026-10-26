I risultati della politica di coesione al centro del confronto a Palazzo Montenegro

Presso Palazzo Montenegro, Brindisi, si è tenuto un incontro sul futuro del Mezzogiorno con una delegazione di sei deputati della Commissione per lo Sviluppo Regionale (REGI) del Parlamento Europeo, che hanno incontrato i rappresentanti delle istituzioni locali e regionali per fare il punto sulle strategie d’investimento e sulle emergenze economiche. Un confronto ad alto livello sulle effettive prospettive del territorio, con l’obiettivo di monitorare l’impatto dei fondi europei e l’avanzamento dei progetti che sono stati sostenuti dalla politica di coesione dell’UE. Un confronto molto utile per capire direttamente dalle comunità locali le priorità per la programmazione futura, ascoltando le reali esigenze di un territorio in piena trasformazione. Il dibattito ha evidenziato la necessità di accorciare i tempi tra le decisioni istituzionali e l’impatto reale delle risorse sui cantieri e sul lavoro. Bisogna puntare su progetti concreti e in grado di dare slancio duraturo all’economia locale. Anna Consales