I sindacati chiedono misure urgenti a tutela del personale del Settore Patrimonio Immobiliare del Comune

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Assessore al Patrimonio

Al Sig. Assessore al Personale

Al Sig. Dirigente al Patrimonio

Al Sig. Dirigente al Personale

Loro sedi

Oggetto: Urgenti misure a tutela del personale del Settore Patrimonio Immobiliare.

Gli ennesimi recenti gravi episodi, confermano, ove ce ne fosse bisogno, i rischi per la propria incolumità che i colleghi del Settore Patrimonio corrono quotidianamente nel rapporto con la particolare utenza che frequenta gli uffici.

È del tutto evidente che tale stato di cose, non consente al personale di svolgere la propria attività lavorativa con la serenità necessaria, generando uno stato di intollerabile tensione.

Risulta, pertanto, urgentissimo adottare tutte le misure necessarie a tutela dei dipendenti, prevedendo la immediata presenza, presso il Settore, di agenti di Polizia Locale nei due giorni di ricevimento del pubblico, unitamente ad altre misure che siano in grado di garantire il personale ivi assegnato, misure sulla cui individuazione le scriventi OO.SS. manifestano la disponibilità ad incontrare le SS.LL. per giungere a soluzioni condivise.

Si coglie l’occasione per rammentare che, ai sensi dell’art. 2087 c.c., per come interpretato dalla giurisprudenza della Cassazione, il datore di lavoro deve garantire condizioni tali tutelare le condizioni psico – fisiche dei dipendenti.

F.to Guadalupi F.to Palma F.to Cannalire F.to Coluccello