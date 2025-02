I sindacati -. L’asilo nido del Paradiso resti pubblico!

Si è tenuta in data odierna, dalle ore 12,00 alle ore 14,00, l’assemblea del personale dell’asilo nido comunale CEP- PARADISO di Brindisi.

L’argomento dell’assemblea, su cui le lavoratrici ed i sindacati, presenti unitariamente con le loro rappresentanze territoriali ed aziendali, hanno dibattuto, ha riguardato l’analisi del livello di sviluppo raggiunto ad oggi, dall’iniziativa di lotta intrapresa a difesa dell’attività lavorativa offerta del personale dall’asilo nido comunale.

Si sono individuate inoltre, le ulteriori iniziative da intraprendere, al fine di vedere riconsiderata, da parte dell’Amministrazione Comunale di Brindisi, la volontà di esternalizzare tale servizio pubblico. Anche alla luce delle professionalità acquisite e dimostrate dal personale della struttura, al quale, ormai da decenni, viene riconosciuto il merito di aver creato, in un quartiere, per molti aspetti problematico, un’eccellenza pedagogico/didattica riconosciuta a più livelli come esempio da considerare e mutuare.

Gli intervenuti si sono dichiarati pronti a riconoscere, sin d’ora, l’eventuale ripensamento, come un coraggioso atto, che dimostrerebbe saggezza e lungimiranza politica.

Al temine dell’assemblea, alle scriventi OO.SS. giungeva la comunicazione di convocazione del tavolo di raffreddamento dei conflitti, da tenersi presso la Prefettura di Brindisi, in data 14.02.2025 alle ore 11.00, avviato a seguito dello stato di agitazione precedentemente proclamato.

Dalle risultanze dell’incontro predetto, qualora non si dovesse giungere ad un accordo fra le parti, si potranno attuare le iniziative predeterminate in assemblea ed eventualmente ulteriori azioni rivendicative tendenti alla tutela dei diritti dei lavoratori.

CGIL – CISL – UIL – CSA

firmato firmato firmato firmato

Luciano QUARTA Enrico GIANNINI Angelo DE CAROLIS Pasquale CATTOLICO