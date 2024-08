I Solenni Festeggiamenti in onore dei Santi Patroni continuano a coinvolgere la città

Dopo l’arrivo delle Statue al Tosello e l’accensione delle luminarie, i solenni festeggiamenti in onore dei Santi Teodoro D ‘Amasea e Lorenzo da Brindisi, Patroni della città di Brindisi, sono entrati effettivamente nel vivo. Le processioni hanno visto la partecipazione di tantissimi fedeli. Stasera la Solenne Processione a mare ha coinvolto i brindisini in uno spettacolo unico in una location veramente stupenda. La Processione a mare è partita con le reliquie e le statue dei Santi Patroni dal Porticciolo Turistico ed è arrivata al porto interno con sbarco presso la banchina antistante la Scalinata Virgilio. Presso la Scalinata Virgilio è stato montato un maxi schermo per permettere al maggiore numero di persone di assistere all’approdo e lo sbarco dei Santi Patroni. Dopo la consegna delle chiavi della città e i discorsi del Sindaco Giuseppe Marchionna e di S. E. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, si è tenuto lo spettacolo pirotecnico che ha entusiasmato tutti. Tanta era l’attesa per un momento che i brindisini aspettano con ansia ed è stato bellissimo vedere il nostro porto con uno spettacolo di luci unico. È ripresa, quindi, la Solenne Processione con le reliquie e le statue dei Santi Patroni dalla banchina di sbarco alla Basilica Cattedrale. Tantissimi i fedeli che hanno voluto vivere una serata indimenticabile, ricca di emozioni. Anna Consales