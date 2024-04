Presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuto un importante incontro sul tema:”I successi della Breast Unit dell’Ospedale Perrino di Brindisi”, “Premio Laudato Medico Umberto Veronesi”. L’evento, che è stato organizzato da ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) sez. di Brindisi e dalla Fondazione Tonino Di Giulo, gode del patrocinio della Città di Brindisi e della ASL di Brindisi. Il premio è stato istituito da Europa Donna Italia per preservare l’eredità umana lasciata dal prof. Umberto Veronesi e mantenere viva, così, la sua visione speciale del ruolo del medico vicino alle pazienti. “Accoglienza, ascolto, comunicazione e vicinanza al paziente”, sono stati questi i principi seguiti dal grande Veronesi. I medici a cui viene riconosciuto il prestigioso premio vengono segnalati dalle pazienti che hanno o hanno avuto il tumore al seno e che vogliono focalizzare l’attenzione sulla vicinanza e comprensione avuta durate il percorso di cura. “Per curare qualcuno bisogna sapere chi è, che cosa pensa, che progetti ha, per cosa gioisce e per cosa soffre- Umberto Veronesi”. Il premio viene assegnato, ogni anno, ai medici specialisti che svolgono anche un’attività di ascolto e di accoglienza delle donne malate di tumore al seno. Quest’anno il riconoscimento “Laudato Medico 2024” è stato assegnato da Europa Donna al dr. Stefano Burlizzi, per la categoria chirurghi senologi, a sottolineare la sua competenza, la professionalità, la serietà e l’umanità con cui svolge il suo lavoro. Grande la soddisfazione della Fondazione Tonino Di Giulio. La Breast Unit dell’Ospedale Perrino di Brindisi è una realtà di cui tutto il territorio pugliese e nazionale deve essere fiera. Anna Consales