I SUCCESSI DI BAGLIONI AL “VERDI”

Tantissima l’attesa per il concerto di Claudio Baglioni. Biglietti esauriti da mesi! Finalmente il grande giorno è arrivato e quando Baglioni è apparso, il pubblico gli ha tributato un applauso immenso, sentito. Il cantante che, con le sue canzoni, ha accompagnato innamoramenti, matrimoni, romanticismo puro. Persone di tutte le età che hanno cantato con lui. Con il concerto “Dodici Note Solo”, il cantante riprende gli spettacoli dal vivo con i teatri a capienza piena, dopo il lungo stop a causa della pandemia. Sicuramente uno degli artisti più importanti della storia della musica italiana. Prima del debutto, al Teatro dell’Opera di Roma, incontrando la stampa, aveva detto fra l’altro:”con dodici note si fa tutta la musica, diverse ottave con diverse timbriche ed è dalla composizione di questi mattoncini, come se fosse una scatola di costruzioni, che riusciamo a fare qualsiasi tipo di musica, sia essa classica, sinfonica, operistica, folk, leggera, popolare, jazz, ogni tipo di musica è fatta degli stessi ingredienti. In due ore e mezza canterò l’ieri, l’oggi e il domani. Il passato con il pianoforte, Il presente con il piano elettrico e il futuro con il clavinova”. Baglioni, da solo sul palco, ha tenuto un concerto di tre ore, con brani dal suo ultimo album e altri successi che hanno segnato la lunga carriera. Un concerto lungo, difficile da affrontare, senza pause e Baglioni ha superato se stesso a conferma della sua grande professionalità e voglia di darsi completamente al pubblico. Grande il coinvolgimento di tutti i presenti. Un evento importante con un vero “big” del nostro panorama musicale. Anna Consales