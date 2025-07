I Taricata in concerto a Mesagne, venerdì 1 agosto in piazza Orsini del Balzo

Da oltre quarant’anni, il nome Taricata risuona come sinonimo di autenticità e innovazione nel panorama della musica tradizionale salentina. La storica formazione, nata a San Vito dei Normanni, porta in giro per l’Italia e l’Europa la sua inconfondibile “Pizzica ti Santu Vitu”, un sound che è radice, ricerca e continua evoluzione, in un’esperienza che venerdì 1agosto verrà offerta – come ogni volta nella sua unicità – a Mesagne, a partire dalle ore 21:00 in piazza Orsini del Balzo.

Partendo dalla propria tradizione e attraversando l’intera area del sud Italia, i Taricata propongono un repertorio di musiche e canti tradizionali, spesso rielaborati con maestria per conservarne la natura popolare ma arricchiti da nuove sonorità. Il gruppo vanta, infatti, una vasta collezione di nuove composizioni che testimoniano una crescita musicale costante, frutto dell’esperienza collettiva e del talento dei singoli componenti. Le sonorità tipiche del Salento si fondono sapientemente con quelle dell’intera area mediterranea e oltre. Ciò è reso possibile da una ricca strumentazione che unisce gli strumenti più tradizionali ad altri provenienti da varie parti del mondo e da diverse esperienze musicali, creando un ensemble dal sound unico e riconoscibile.

La sezione vocale dei Taricata è un vero e proprio pilastro dello spettacolo. Partendo dall’idea prettamente tradizionale del canto polifonico contadino, il gruppo ha sviluppato una scrittura che attinge alla più rigorosa “scuola classica”.

La danza è la punta di diamante dello spettacolo dello spettacolo, l’elemento che connette musicisti, cantanti e pubblico. L’eleganza e il movimento frenetico dei danzatori offrono una performance straordinaria, un gioco di luci, stoffe e colori che esaltano potentemente una musica a tratti malinconica e a tratti travolgente. Taricata è, prima di tutto, una vera e propria famiglia, unendo sul palco tre generazioni di musicisti: genitori, figli, zii e nipoti. Ognuno porta con sé idee e influenze da mondi musicali differenti, contribuendo alla ricchezza del sound del gruppo.

Il gruppo nasce dall’idea del M° Mario Ancora, fisarmonicista, organettista, compositore ed emblematica figura del panorama salentino, che con 51 anni di attività ha influenzato diverse generazioni. L’orchestra vanta le voci storiche del novantunenne Mario Leo, quella squillante e tipica del canto salentino di Silvana Gagliani, e la voce popolare di Gina Ancora. A completare la sezione delle voci, Stefania Ancora, che esprime la sua arte poliedrica cimentandosi anche con le percussioni e la danza.

Fanno parte dell’ensemble anche i fiati dell’eclettico e virtuoso Daniel Bulgaru, il magico violino di Isabella Benone, il tamburello e le percussioni di Andrea Platania e il tamburello di Francesco Massaro. Alla chitarra classica, il Maestro Fabio Di Viesto sviluppa temi e armonie tradizionali con un gusto sensibile alle sonorità del Jazz. I danzatori Vitalba Tamborrino e Massimo Ardillo

I Taricata si sono esibiti su migliaia di palchi in Italia e all’estero, partecipando a numerose iniziative nelle scuole con laboratori, corsi e conferenze. Vantano partecipazione in RAI, TV private e radio, a cortometraggi e documentari. Numerose anche le collaborazioni e gli incontri con importanti personalità del panorama musicale, tra cui il M° Roberto Pregadio, Inti-Illimani, Silvana Licursi, Eugenio Bennato, Otello Profazio, Daniele Sepe, Gianfranco Degli Esperti, e non solo, con Eduardo De Filippo, Yoice Lussu, Barbora Bobulova, Pietro Conversano, Baldin Ahmad, Fuad Aziz. Dal 2002, il tradizionale concerto del 15 agosto a San Vito dei Normanni è diventato un vero e proprio fenomeno culturale, un appuntamento atteso dalla comunità e capace di richiamare migliaia di persone da tutta Italia. I Taricata continuano a incantare il pubblico con la loro energia contagiosa e la loro profonda connessione con le radici della musica popolare salentina.