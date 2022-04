I TIROMANCINO IN CONCERTO AL VERDI

“Ho cambiato tante case”, il nuovo tour dei Tiromancino ha fatto tappa nel Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. Grande la soddisfazione di Federico Zampaglione e la sua band per essere tornati, finalmente, ad incontrare la gente dopo anni di chiusura totale dovuta alla pandemia. “Ho cambiato tante case” è il nome dell’ultimo album e segna una tappa importante per la band, un concerto molto particolare, non solo musica, ma, soprattutto, un excursus sulla carriera trentennale di Federico Zampaglione, che ha ricordato gli artisti che hanno influenzato il suo percorso musicale, da Franco Califano a Lucio Dalla, Pino Daniele e Lucio Battisti. Ha dedicato il primo brano alla figlia, il grande amore della sua vita. Tante le canzoni che hanno reso famosa la band e che sono state accolte dal pubblico con applausi e voglia di immortalare i vari momenti della serata con i telefonini. Verso la metà del concerto, la scenografia è cambiata e sono apparse delle poltrone, l’artista ha voluto ricreare l’ambiente del “sound da salotto”, perché è proprio così che nascono le idee per i nuovi brani, quando si è in relax con gli amici di sempre. Una carriera densa di successi e tanta voglia di incontrare il pubblico per riprendere un discorso iniziato tanti anni fa e rivivere, così, le emozioni forti che un concerto dal vivo riesce a dare. Federico non nasconde il suo amore per la Puglia dove torna sempre con entusiasmo. Ha ringraziato il numeroso pubblico perché, seppure con le mascherine e i protocolli da rispettare, è tornato a riempire i teatri. È importante ricominciare a vivere senza paura, perché gli artisti hanno bisogno del contatto diretto per poter esprimersi al massimo. Stiamo uscendo da un incubo che ha cambiato per sempre le nostre vite e il mondo dello spettacolo, che ha sofferto tanto per la situazione, finalmente può iniziare la rinascita. Anna Consales