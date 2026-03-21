“I toni del blu”: evento a Brindisi per la Giornata mondiale della consapevolezza dello spettro autistico

Sotto il titolo “I toni del blu”, colore simbolo della consapevolezza, rappresentanti istituzionali, professionisti della sanità e del sociale e volontari delle associazioni si riuniscono a Brindisi giovedì 2 aprile, alle 16, a Palazzo Nervegna, per illuminare le diverse realtà dello spettro autistico e promuovere una cultura dell’inclusione e dei diritti.Questo momento di confronto e sensibilizzazione è organizzato da Lions Club Brindisi e Federspev, in collaborazione con la Asl Brindisi, il Comune di Brindisi e l’Ordine degli assistenti sociali. Si tratta di un importante segnale di attenzione e responsabilità collettiva verso il tema dell’autismo, con l’obiettivo di porre al centro la necessità di potenziare e rafforzare le reti territoriali a supporto delle famiglie.L’autismo – sottolineano gli organizzatori – non è una malattia, è una diversa modalità di essere e di vedere il mondo in tutte le sue sfaccettature. Promuovere l’inclusione e i diritti delle persone con autismo significa creare una società più giusta e accogliente per tutti. L’incontro sarà moderato dal dottor Salvatore Brigante e si aprirà con i saluti istituzionali di Giuseppe Marchionna, sindaco di Brindisi, monsignor Giovanni Intini, arcivescovo di Brindisi, Toni Matarrelli, presidente del Consiglio regionale, Maurizio De Nuccio, direttore generale Asl Brindisi, Ernestina Sicilia, presidente Commissione Pari Opportunità – Brindisi, Massimiliano Fiorentino, presidente Croas Puglia, Renato Poddi, presidente Federspev. Seguiranno gli interventi di Alessandro Saponaro, Direttore Dipartimento di salute mentale Asl Brindisi, Caterina Di Maria, assistente sociale specialista Dsm Cat Asl Brindisi, Isabella Lettori, consigliere regionale Commissione Welfare, Antonio Trabacca, direttore Irccs Medea, Marisa Elia, neurologa pediatrica, Giuseppina Scarano, garante per la tutela dei diritti dei disabili del Comune di Brindisi, Giovanna Caforio Massarelli, psicopedagogista clinico. I lavori saranno conclusi da Leonardo Potenza, past president del Consiglio dei Governatori.Hanno patrocinato l’iniziativa le associazioni Il Bene che ti Voglio, Angsa, Autnotout e Cittadinanzattiva Tdm.