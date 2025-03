I tre Rotary Club di Brindisi hanno incontrato i ragazzi del programma RYLA

Presso il Circolo Ufficiali del Castello Svevo di Brindisi, i tre Rotary Club di Brindisi (Rotary Club Brindisi, Rotary Club Brindisi Valesio e Rotary Club Brindisi Appia Antica), hanno incontrato i giovani del programma RYLA. Hanno partecipato tanti soci dei tre Club che hanno voluto condividere una serata speciale. Presente anche il dott. Lino Pignataro, Governatore del Distretto 2120. Il programma RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), è un’esperienza intensiva di Leadership, creata dai Rotary Club e dai distretti, per offrire ai giovani l’opportunità di sviluppare capacità di leadership, divertirsi, fare nuove conoscenze e connessioni. I partecipanti al programma vengono selezionati dai Rotary Club locali. Dal 25 al 29 marzo 2025, Lecce ospita il RYLA 2025, evento formativo promosso dal Distretto 2120 del Rotary International (Puglia e Basilicata). Il tema di questa edizione è:”La leadership per il cambiamento tra le sfide ambientali, etiche e sociali” e mette al centro il ruolo delle nuove generazioni nel guidare l’innovazione e lo sviluppo sostenibile. I ragazzi, arrivati al Castello in pullman da Lecce, hanno partecipato a una visita guidata che ha evidenziato la bellezza e l’importanza storica dell’affascinante location. È seguito un rinfresco presso il Circolo Ufficiali del Castello, un momento importante che ha permesso di conoscere meglio nuovi futuri rotariani. Una bella serata e, soprattutto, la consapevolezza dell’importanza del programma RYLA. La magia del Rotary continua. Anna Consales