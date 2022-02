I VERDI DI PUGLIA NON CI STANNO ALL’ULTIMA PERFORMANCE DI EMILIANO

Europa verde – Verdi Puglia non ci sta all’ultima performance del Presidente Emiliano

Europa verde – Verdi non ci sta all’ultima performance del Presidente della Regione Puglia. Emiliano continua con coerenza nelle sue scelte e nel tentativo di disarticolare la coalizione che lo ha eletto, ignorando i partiti che ne facevano parte. E’ inaccettabile la sua campagna acquisti senza progetto, senza idea del futuro e senza etica che probabilmente è funzionale alla sua civica nazionale! Ha iniziato con la nomina all’acquedotto pugliese del deputato Di Cagno Abbrescia (Forza Italia); continua con la nomina al senatore Massimo Cassano dell’Arpal, adesso è il turno del ex on. Rocco Palese alla sanità! Evitiamo l’elenco di nomine e consulenze di secondo livello! Ma è questa la strategia per costruire la mitica lista civica nazionale? Era meglio e più dignitoso l’Uomo Qualunque di Guglielmo Giannini! Europa Verde-Verdi non ci sta e chiede al Presidente di ripensarci; al centro sinistra chiediamo un incontro politico per discutere dei rapporti e del futuro della stessa coalizione. I co-portavoce di Europa Verde-Verdi PugliaFulvia Gravame e Mimmo Lomelo.