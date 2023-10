I VERTICI DELL’ASL IN VISITA AL “MEDEA”

“L’ospedale dove sono pronti ad ascoltarti”. È con queste parole che il Dott. Maurizio De Nuccio, Direttore Generale della ASL Brindisi e la Dott.ssa Loredana Carulli, Direttore Amministrativo della stessa ASL, sono stati accolti da un genitore di un bambino affetto da distrofia muscolare di Becker e concomitante Disturbo dello Spettro Autistico, ricoverati nell’Istituto Scientifico Eugenio Medea, ospedale pediatrico e centro di ricerca pediatrico d’eccellenza di Brindisi.

Questa mattina il Dott. De Nuccio insieme alla Dott.ssa Carulli sono giunti in visita al Medea, ad accoglierli la Dott.ssa Maria Grazia Bacco Direttore Generale dell’Ass. La Nostra Famiglia Puglia, il Dott. Antonio Trabacca, Direttore dell’Unità per le Disabilità gravi dell’età Evolutiva dell’ospedale e la Dott.ssa Annalisa Baldisserri Responsabile amministrativa della stessa struttura.

La visita è stata finalizzata alla reciproca conoscenza, ed è stata l’occasione per approfondire le principali tematiche relative alla salute dell’infanzia; in particolare sugli aspetti neurologici, neuropsichiatrici pediatrici e dei percorsi di presa in carico delle disabilità infantili. All’incontro è seguito una approfondita visita del reparto, degli negli ambulatori specialistici, dei laboratori clinici e di ricerca del Medea, dove il Dott. De Nuccio e la Dott.ssa Carulli hanno potuto incontrare i genitori dei bambini ricoverati, i medici, i ricercatori e gli operatori.

“Sono onorato – ha detto De Nuccio – di aver conosciuto una eccellenza italiana presente sul nostro territorio, una struttura che simboleggia la dedizione e l’impegno per garantire la salute e il benessere dei nostri bambini”.

“Il Dott. De Nuccio – ha detto Il Dott. Trabacca – è apparso molto contento e soddisfatto che la ASL di Brindisi possa ospitare una al suo interno, nel Di Summa, una struttura ospedaliera pediatrica punto di riferimento regionale e extraregionale nel campo della neuropsichiatria infantile, toccando con mano la qualità dell’attività clinica diagnostica, terapeutica e riabilitativa e di ricerca scientifica, che ogni giorno vi viene assicurata a favore di tanti bambini e delle loro famiglie”

“Continueremo ad assicurare – ha detto la Dott.ssa Bacco – al Dott. De Nuccio, le collaborazioni che hanno sempre visto il Medea-Ass. La Nostra Famiglia e la Sanità Regionale in prima linea per progettare percorsi per prenderci cura sempre dei nostri bambini.”