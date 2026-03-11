I Vigili del Fuoco di Brindisi al 1° meeting Nazionale di canottaggio di Piediluco

Lo scorso weekend dal 06 all’08 marzo, sul lago di Piediluco (Terni), si è svolto il primo meeting nazionale 2026 di canottaggio rivolto a tutte le categorie agonistiche (U17, U19, U23/U23 pesi leggeri, pesi leggeri, Senior e Pararowing).

Il Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco “Carrino” di Brindisi, sezione canottaggio, era presente con alcuni dei propri atleti riuscendo a dimostrare in parte il loro valore.

I ragazzi hanno ottenuto i seguenti risultati:

1x (singolo) U19 maschile, con Francesco TANZARELLA dopo aver superato la qualificazione, per una gara sbagliata, è costretto a fermarsi in semifinale;

Mentre con 8+ (otto con timoniere) U19 maschile, sempre con l’atleta Francesco TANZARELLA, ottiene una bellissima vittoria con parecchio distacco sui secondi classificati.

Nel 2- (due senza) U23 maschile, CENTONZE Nicola insieme ad un atleta del C.C. Barion, ottengono un ottimo riscontro cronometrico trovandosi alla loro seconda gara insieme che però non basta per accedere alle fasi successive del meeting.

Il medesimo atleta, nel 4x (quattro di coppia) Senior maschile insieme ad altri atleti pugliesi, ottiene un sesto posto in finale A.

Nel 1x (singolo) U17 maschile, CIULLO Riccardo, alla sua prima partecipazione al prestigioso meeting umbro, ottiene un settimo posto in qualifica, mettendo in evidenza che c’è tanto da lavorare a testa bassa e con impegno ogni giorno durante le sedute di allenamento.

Quest’ultimo nel 4- (quattro senza) misto con altri atleti di altre regioni e società ottiene un nono posto assoluto.

Bilancio positivo dopo il primo appuntamento nazionale del 2026 per il Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco di Brindisi, che riesce a portare a casa buoni risultati in vista del prossimo meeting che tra l’altro sarà altamente selettivo per vestire la maglia azzurra nella stagione agonistica 2026.

Questa Sezione sportiva è motivo di orgoglio per tutto il Consiglio Direttivo, in primis per il Comandante Provinciale nonché Presidente, dott. Ing. Giuseppe Galgano..

Inoltre, un ringraziamento particolare va fatto a tutto il comando dei VV.F. di Terni ed in particolare al Funz. Massimiliano Proietti che si è prodigato per ospitarci presso le strutture..

Appuntamento ad aprile con il 2° meeting Nazionale di Piediluco dove molti atleti proveranno a vestire il Body della Nazionale Italiana perché sarà altamente selettivo….