I vini di Tenute Lu Spada agli artisti della “Notte della Taranta”

La Notte Della Taranta” è il più grande festival d’Italia e una delle più significative manifestazioni sulla cultura popolare in Europa.

In occasione della notte della taranta i vini bio di tenute Lu spada, azienda vitivinicola brindisina, saranno presentati e offerti agli artisti e agli ospiti della magica nottata salentina. I vini rosati di Negroamaro e di Susumaniello con Fuocorosa e Tuffetto, i vini bianchi di minutolo con Avocetta e i rossi di Malvasia nera con Laenius si abbineranno con il food preparato per l’occasione.

Tenute Lu spada e’ una giovane azienda di Brindisi i cui vigneti,alle porte della città, costeggiano il tracciato terminale dell’Appia antica,riconosciuta come patrimonio mondiale dell’Unesco e sono a ridosso di un’oasi faunistica protetta dove nidificano e svernano molte specie di uccelli migratori. Le uve sono di vitigni autoctoni(Negroamaro , Susumaniello, Malvasia nera, Minutolo)e coltivati con pratiche biologiche certificate. La composizione argillosa e calcarea dei terreni, le particolari condizioni atmosferiche e la vicinanza al mare adriatico danno ai vini di tenute Lu spada identità e caratteristiche inconfondibili che raccontano il territorio e la storia da cui nascono.