I vip della cultura contemporanea continuano a validare la bontà della Grande Mostra “Barocco e Neobarocco”

Prosegue senza sosta la visita dei vip della cultura italiana alla Grande Mostra “Barocco e Neobarocco – Da Rubens a Mitoraj”, organizzata da Micexperience Puglia Rete d’Imprese, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Puglia del Ministero della Cultura e la Città di Francavilla Fontana e curata dal prof. Pierluigi Carofano.

Tra i visitatori delle opere che attirano da ogni dove nelle sale del castello Imperiali di Francavilla Fontana, due ospiti particolarmente graditi: il giornalista Paolo Di Giannantonio, volto storico del Tg1, e il maestro Michele Volpicella, tra le voci più riconoscibili dell’arte contemporanea pugliese. Le guide li hanno accompagnati tra i 60 capolavori originali del percorso — da Rubens a Bernini, da Rembrandt a Velázquez, fino a De Chirico e al raro encausto di Igor Mitoraj — e le loro domande, i loro silenzi davanti alle opere, sono stati il regalo più bello di un fine settimana carico di emozioni, alle quali si sono aggiunte quelle della Festa patronale. Arte e devozione, nel nome della bellezza, hanno reso Francavilla Fontana una città ancora più speciale.

Si ricorda ancora che la Grande Mostra è visitabile secondo i seguenti orari di apertura: Lunedì ore 17 – 21; da Martedì a Domenica ore 9,30-13 e 17-21.

Info e prenotazioni: +39 327 011 2818.

Info: www.pugliawalkingart.com