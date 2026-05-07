I Volontari del CISOM di Brindisi in servizio a Napoli per la visita pastorale di Papa Leone XIV

Ancora una volta il Gruppo CISOM di Brindisi sarà impegnato in un servizio di rilevanza nazionale in occasione della visita pastorale di Sua Santità Papa Leone XIV a Napoli.

Su richiesta dell’Ufficio Grandi Eventi della Diocesi di Napoli, i volontari brindisini garantiranno assistenza sanitaria, in coordinamento con i Volontari CISOM del Raggruppamento Campania, durante gli appuntamenti previsti nel capoluogo campano, mettendo a disposizione professionalità, esperienza e spirito di servizio.

Saranno 7 i volontari specializzati presenti a Napoli con 2 ambulanze medicalizzate: una sarà posizionata presso il Duomo di Napoli durante l’incontro del Santo Padre con il clero e la vita consacrata, la seconda opererà in Piazza del Plebiscito per il saluto del Pontefice alla città.

Per il Gruppo CISOM di Brindisi si tratta di un ulteriore riconoscimento della preparazione maturata negli anni sul campo, sia in ambito sanitario che nelle attività di protezione civile e assistenza ai grandi eventi. Già lo scorso anno i Volontari brindisini avevano preso parte ai servizi organizzati per le esequie di Papa Francesco, e svolto servizio nei punti di soccorso delle quattro Basiliche Maggiori a Roma durante il Giubileo distinguendosi per efficienza e capacità operativa.

Il CISOM a Brindisi è da oltre 25 anni una presenza costante sul territorio, impegnato quotidianamente in attività sanitarie, sociali e assistenziali. Tra le iniziative svolte figurano servizi di assistenza durante eventi religiosi, manifestazioni ed eventi, attività solidali a supporto delle persone fragili, raccolte farmaceutiche, campagne di sensibilizzazione, oltre alla collaborazione con parrocchie, associazioni e istituzioni locali promuovendo la cultura della solidarietà e del soccorso.

L’impegno del CISOM – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – si conferma così un punto di riferimento fondamentale nel sistema di assistenza e volontariato, grazie a donne e uomini che scelgono ogni giorno di mettere il proprio tempo e le proprie competenze al servizio del prossimo.

“Essere presenti in occasioni così significative per la Chiesa e per il Paese è per noi motivo di orgoglio e responsabilità – dichiarano i Volontari – Il nostro servizio nasce dalla volontà di essere accanto alle persone, soprattutto nei momenti che richiedono attenzione, sicurezza e vicinanza concreta”.