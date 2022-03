IAIA (ITALIA POPOLARE): SODDISFAZIONE PER L’ELEZIONE DI MATARRELLI A PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

Esprimiamo soddisfazione per l’elezione dell’on. Toni Matarrelli a Presidente dell’amministrazione provinciale di Brindisi.

Puglia Popolare (ora Italia Popolare) che ha già sostenuto la coalizione di centro sinistra nelle elezioni dei consiglieri provinciali, domenica scorsa è stata impegnata nelle elezioni del Presidente. Tutto questo perché crediamo in questo progetto e in questa coalizione. Ecco perché commentiamo con soddisfazione Il risultato ottenuto. Siamo certi che con la collaborazione di tutti l’on Matarelli dara’ grande risalto alla provincia di Brindisi in questo momento particolare e contribuirà al suo rilancio.

Italia Popolare è protagonista a livello regionale nell’aggregare al centro tutte quelle forze civiche e movimenti che guardano a sinistra per dare concretezza e continuità alle amministrazioni. Questo sta avvenendo anche in provincia di Brindisi e a giorni comunicheremo nuove adesioni e ruoli all’interno della struttura organizzativa.

Raffaele Iaia coordinatore Italia Popolare (già Puglia Popolare)