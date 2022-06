IAIA (PUGLIA POPOLARE) – CIS  IMPORTANTE TRAGUARDO PER IL TERRITORIO

In Prefettura a Brindisi, la Ministra per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, ha firmato con il presidente della Regione, Michele Emiliano e i sindaci dei comuni interessati il Cis “Brindisi-Lecce Costa Adriatica” che finanzierà progetti per 184 milioni di euro in 22 Comuni delle due province.

Riqualificazione, rigenerazione e tutela della costa: sono questi gli ambiti dei progetti dei comuni che rientrano lungo la fascia del litorale adriatico delle province di Brindisi e Lecce che saranno finanziati con un contratto istituzionale di sviluppo.

Esprimiamo soddisfazione e ringraziamo i Sindaci ed i parlamentari per il costante lavoro di sinergia che ha reso possibile il raggiungimento di questo importante obiettivo, è un momento storico che consentirà di avere tutte le risorse indispensabili per ripensare il territorio, per puntare veramente su quella vocazione turistico culturale che, se si fonda solo sulle bellezze paesaggistiche e sul patrimonio ereditato, non può decollare.

La firma di questo accordo rappresenta per la nostra città un traguardo importante in quanto si comincia a concretizzare, in tempi brevi, la realizzazione di diversi progetti che consentiranno di riqualificare e rendere più fruibili e più belli diversi chilometri di costa che sono in pericolo di erosione oltre che la riqualificazione dell’ex collegio Tommaseo di Brindisi per la costituzione di un polo dell’innovazione del mare, il recupero di parte dell’isola di Sant’Andrea compreso il Castello Alfonsino.

Per la città di Brindisi questo traguardo è importante in quanto abbiamo proprio bisogno di riqualificare il nostro territorio, renderlo più attrattivo per permettere all’economia di riprendere a girare.

I vari interventi che si attueranno saranno utili per porre le basi a linee di sviluppo concrete, in grado di aumentare la competitività del territorio.

Ora è importante lavorare in sinergia lasciando indietro i contrasti per partito preso per concretizzare tutto quanto è stato programmato.

Il coordinatore cittadino

Puglia Popolare

Raffaele Iaia