IAIA (PUGLIA POPOLARE): DOLORE PER LA MORTE DI ROLLO

Raffaele Iaia “Puglia Popolare”

la perdita di Marcello, un grande amico ci colpisce profondamente.

La morte di Marcello Rollo mi lascia addolarato, perdo un amico e collega, insieme abbiamo condiviso molte battaglie, personali e politiche, per l'amore verso la città di Brindisi .

Democristiano di nascita, aveva mantenuto l’appartenenza a quell’area moderata cattolico e centrista, in cui molte volte non si stancava di mettere attorno al tavolo le tante forze politiche e movimenti civici per fare qualcosa di utile per Brindisi.

Le sue innumerovoli espirienze politiche amministrative, conquistate sul campo nel Consiglio Comunale della Città, Consigliere ed Assessore Provinciale, Consigliere ed Assessore Regionale al Turismo.

Alcuni anni addietro Presidente dell’ASI di Brindisi, oltre ad essere stato impegnato nello sport e da giovane aveva dato grande risalto alla Città con il premio Cervo, del suo club “Amici”.

Sono tante le esperienze fin dagli anni 80 che ci ha visti vicini, con lealta per l’amore che aveva per Brindisi.

Sento di esprimere a nome mio e degli amici di Puglia Popolare della Città di Brindisi le più sentite condoglianze alla moglie Angela, ai figli Antonio ed Alessandro, al fratello ed a tutti i parenti.

Raffale Iaia Commissario Puglia Popolare