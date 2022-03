IAIA (PUGLIA POPOLARE) – INCOTNRI CON ALTRI PARTITI E MOVIMENTI CHE SOSTENGONO COALIZIONE DI GOVERNO DELLA REGIONE

Puglia Popolare nell’ottica della riorganizzazione delle alleanze in provincia di Brindisi, avvierà degli incontri con altri movimenti e partiti che si rivedono nella coalizione nell’ambito regionale che sostengono il governo Emiliano. Intanto salutiamo favorevolmente l’entrata del movimento BBC del sindaco Rossi in Europa Verde, con il quale potremo avviare dei confronti di programmazione politica per le prossime competizioni, sia a livello locale che nazionale,.

Nello stesso modo apprezziamo l’apertura del Sindaco nei confronti delle linee di indirizzo lanciate dalla direzione centrale di Enel , e che in questi giorni sono all’attenzione di Confindustria e dei sindacati, per condividere la strategia e gli interventi utili al territorio, e possibilmente per essere uniti.

Ci aspetta un periodo molto intenso per i temi che le istituzioni locali dovranno affrontare: oltre la decarbonizzazione, il migliore riutilizzo delle aree industriali con annesse le banchine e il rilancio del porto commerciale, il PNRR, il CIS (con l’auspicio che sia foriero di investimenti produttivi). Insomma, tante questioni di grande rilevanza.

Vogliamo contribuire ad alzare il livello del confronto politico affinché Brindisi possa fare un passo in avanti e non perdere opportunità o tornare indietro.

Il Coordinatore Cittadino

Puglia Popolare

Raffaele Iaia