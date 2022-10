IAIA (PUGLIA POPOLARE). SODDISFAZIONE PER LA NOMINA DI GUADALUPI NEL COMITATO DI GESTIONE DEL PORTO

Apprendiamo con piacere la ratifica nel comitato di gestione dell ‘autorità portuale in rappresentanza del Comune di Brindisi dell’avv Mario Marino Guadalupi. Finalmente si va a colmare un vuoto che è durato due anni e il comune capoluogo non poteva continuare ad essere assente in tale organismo. La nomina dell’avvocato Mario Marino Guadalupi persona di alta professionalità sicuramente contribuirà a migliorare i rapporti tra i due enti, Anche perché ci troviamo ad affrontare problematiche di estrema importanza per il rilancio delle attività portuali. AdSPmam destinataria di molti progetti e investimenti già approvati ora bisogna cantierizzarli. Mi auguro che il dibattito apertosi in questi giorni si possa sviluppare soprattutto con partiti e movimenti politici presenti sia nel territorio ma anche a livello regionale e nazionale perché non si può assistere ad uscite estemporanee quando il territorio e la nazione ha bisogno di fatti concreti non più rinviabili.

Il Coordinatore Cittadino e referente Provinciale di Puglia Popolare

Raffaele Iaia