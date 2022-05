IC COMMENDA – SABATO AL “VERDI” LO SPETTACOLO REALIZZATO DAGLI STUDENTI

Il prossimo sabato 21 maggio, presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi alle ore 19 si terrà lo spettacolo realizzato dagli alunni dell’IC Commenda dal titolo “Μουσική Κομμενδα” (Mousiké Commenda). La manifestazione, patrocinata dal Comune di Brindisi e dalla Provincia di Brindisi, si svolgerà in occasione della chiusura di numerosi Progetti che hanno avuto come temi il teatro, la danza e la musica. Questi progetti fanno parte del Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione e sono stati attivati presso l’Istituto nel corso dell’anno racchiusi nei moduli “Creativa…mente” e “Socializzare per apprendere”.

“Lo spettacolo che i nostri ragazzi metteranno in scena – afferma il Dirigente Scolastico, Patrizia Carra – rappresenta, a mio modo di vedere, non la conclusione di un percorso, ma un vero e proprio inizio. Ci sono, infatti, diversi livelli sui quali è possibile riconoscere il principio di un viaggio che è ancora solo in parte rivelato. Per prima cosa, dopo innumerevoli problemi e difficoltà, la nostra scuola ha voluto lavorare sulla socialità che questo lungo ed estenuante periodo di pandemia sembra averci portato via. I ragazzi hanno lavorato insieme e pur con tante precauzioni, finalmente si sono rincontrati. E per me già solo questo sarebbe sufficiente.”

“Ma non è tutto qui – continua il Dirigente – lo spettacolo che proponiamo è anche un cammino alla riscoperta della nostra identità attraverso alcune storie reali e leggendarie del nostro Salento. I ragazzi condurranno gli spettatori lungo le luminose vie della nostra terra, alla riscoperta dei suoi profumi, del tempo che scorre lento, della nostra Storia, fatta di terra e mare.”

E ancora, non è tutto qui. “Sì, infatti, non è tutto qui – esclama il Dirigente – perché abbiamo voluto coniugare in questa manifestazione teatro, musica e danza, così come suggerisce il titolo greco Μουσική Κομμενδα, Mousiké Commenda. L’arte delle Muse era la mousiké, ma essa non era, come sappiamo, semplicemente musica, era anche poesia e danza unite in una sola rappresentazione in cui le arti lavoravano in sinergia ed equilibrio. Nel 2022 la naturale evoluzione della mousiké è stata, in questo caso, aggiungere la musica digitale, e quindi volgere uno sguardo al passato della nostra storia ma con gli occhi del presente e approntare dei video che accompagneranno tutto lo spettacolo e che sono stati realizzati interamente dai ragazzi.” In virtù di tutto questo l’evento è stato attenzionato anche dall’INDIRE, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa.

La manifestazione ha coinvolto circa 300 ragazzi ed è stata realizzata grazie all’impegno dei numerosi tutor ed esperti del settore, alcuni molto affermati sul territorio: Alessandro Monteduro, Roberta Petrone, Antonio Marra, Mario Gallone, Marco Rollo, Monica Majorano, Roberto Chiga, Annalisa Ciaccia, Stefania Coccia, Michela Mastria, Antonia Minardi, Valeria Farina, Mino Profico, Federica Rollo, Mimmo Greco, Ingrid Scagliuso, Viviana Leo, Valentina Valentini e Daniela Simone.