IDEA: IL CIS E’ UNA BUONA OCCASIONE DI SVILUPPO

Grazie Sindaco Riccardo ROSSI, grazie On. MAURO DATTIS per aver creduto nel CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO, per aver avuto il coraggio di puntare su dei finanziamenti che i più’ ritenevano oramai persi o peggio erano considerati, le solite promesse fatte e non mantenute.

Grazie al Governo e in particolare al Ministro per il SUD Mara CARFAGNA per l’attenzione rivolta al nostro territorio e alla nostra citta’.

Le risorse che arriveranno daranno lustro a uno dei gioielli di famiglia più’ importanti della citta’ l’ex COLLEGIO TOMMASEO e con la messa a dimora dei frangiflutti, la salvaguardia della falesia e il successivo naturale ampliamento delle superfici sabbiose, inizierà l’opera di recupero di tutta la costa Nord

Finalmente un aria fresca e nuova per la costa nord, finalmente uno spiraglio di progresso turistico reale, finalmente uno stimolo in più’ per approvare e redigere il Pug e il relativo piano della costa.

Certo quella parte di territorio ha tante problematiche ancora non risolte pensiamo alle opere di urbanizzazione primaria (acqua e fogna), alla illuminazione e allo stato della viabilità, ma oggi e’ una giornata di festa che deve rappresentare il primo tassello per rendere quella parte del territorio appetibile ai privati per gli investimenti turistici e al pubblico per tracciare le linee di uno sviluppo concreto e reale.

Sicuramente ci saranno i soliti critici per partito preso, o meglio i pignoli che vorranno argomentare sui punti e le virgole ma il dato politico reale e che finalmente Brindisi avrà il suo Contratto Istituzionale di Sviluppo.

Il Sindaco Rossi e’ stato tenace e forte nel credere nel CIS il gruppo e la Segreteria Cittadina di IDEA per Brindisi negli incontri istituzionali tra opposizione e Sindaco avevano sollevato molta preoccupazione e scetticismo sulla realizzazione del Cis, pregando il Sindaco di spostare il progetto per la Costa Nord e del Collegio TOMMASEO sul PNNR alfine di avere la certezza di quei finanziamenti, ritenendo lo strumento del CIS poco realizzabile.

Ha avuto ragione Rossi, bisogna dargliene atto.

Grande e’ stato l’impegno dell’On. Mauro Dattis come parlamentare di maggioranza e come compagno di partito del Ministro Mara CARFAGNA, egli e’ riuscito con una azione intelligente e corretta a coordinarsi con le istituzioni, al fine di portare un risultato utile per BRINDISI e i brindisini.

La sua missione può’ ritenersi compiuta.

Verrà’ il tempo in cui ognuno dirà la sua sul proprio modello di sviluppo della Costa Nord e sull’utilizzo del Collegio TOMMASEO ma oggi e’ una giornata importante per la città e uno di quei giorni in cui si e’ orgogliosi di essere brindisini con l’augurio di essere uniti almeno in queste circostanze.

Capogruppo IDEA per BRINDISI LUCIANO LOIACONO

Segr. Prov.le Idea per BRINDISI Claudio NICCOLI