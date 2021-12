IDIOTI ANCORA IN AZIONE NEL PARCO MANIGLIO. DISTRUTTE GIOSTRINE PER BAMBINI

Idioti, delinquenti e teppisti ancora in azione nella città di Brindisi. Questa volta hanno agito nel Parco Maniglio del rione Bozzano dove hanno distrutto le giostrine destinate ai più piccoli. E l’hanno fatta franca perché i controlli sono del tutto inesistenti. Una parte di responsabilità, però, ce l’hanno anche tutti coloro che vedono e non denunciano (potrebbero farlo anche in forma anonima). Questi bastardi bisogna individuarli e punirli in maniera esemplare. Solo così, forse, ne usciremo da questo clima da Far West.