Ieri cerimonia di premiazione di donatori organizzata da Frates

Presso la Sede dell’Associazione Fratres Brindisi Centro

ODV in Via Giacomo Leopardi 22, si è svolta la cerimonia della premiazione

dei Donatori che si sono distinti nell’aiutare i piu’ bisognosi.

La stessa è stata presieduta dal Responsabile della Consociazione Achille

AZZARITO il quale ha rappresentato l’importanza della Donazione.

La presente cerimonia vuole essere una campagna per avvicinare i giovani

alla donazione di sangue è fondamentale per dare una risposta concreta alla

necessità di molte persone in difficoltà è un atto vitale e altruistico che salva

vite umane e migliora la salute e il benessere degli altri.