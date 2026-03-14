Ieri cerimonia di premiazione di donatori organizzata da Frates

Presso la Sede dell’Associazione Fratres Brindisi Centro
ODV in Via Giacomo Leopardi 22, si è svolta la cerimonia della premiazione
dei Donatori che si sono distinti nell’aiutare i piu’ bisognosi.
La stessa è stata presieduta dal Responsabile della Consociazione Achille
AZZARITO il quale ha rappresentato l’importanza della Donazione.
La presente cerimonia vuole essere una campagna per avvicinare i giovani
alla donazione di sangue è fondamentale per dare una risposta concreta alla
necessità di molte persone in difficoltà è un atto vitale e altruistico che salva
vite umane e migliora la salute e il benessere degli altri.