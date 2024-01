Ieri Epifania solidale della Cisl pensionati

Epifania solidale della Cisl pensionati

La CISL pensionati e Anteas hanno organizzato per il pomeriggio della Befana, presso il Salone della Cattedrale di Brindisi, una tombolata di solidarietà per donare ai bambini di famiglie in difficoltà pacchi alimentari e dolci per festeggiare insieme l’Epifania. Presenti i vertici istituzionali regionali e provinciali del sindacato pensionati Cisl che questa mattina hanno fatto visita alla sede di via Giordano Bruno per ì preparativi di questa importante iniziativa.