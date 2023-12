IERI IL PRESEPE VIVENTE DELLA “MONTESSORI” E DELLA “LIVIO TEMPESTA”

Ieri, 20 dicembre, i bambini della Scuola dell’Infanzia “Montessori” e della Scuola Primaria “Livio Tempesta” dell’I.C. “Centro” di Brindisi hanno celebrato il Natale con “Il nostro Presepe Vivente.”

Il Plesso si è trasformato in una piccola Betlemme ricostruita tra i vari ambienti della scuola. Per l’occasione i bambini hanno vestito i panni di osti, tessitrici, vasai, pescatori, fornai, massaie e angioletti. Scene di vita quotidiana di tanti anni fa sono state ricreate e tra luci, suoni e voci, i visitatori sono stati immersi e trasportati nella magia di quella notte che vede la nascita di Gesù.

Un’incantevole rappresentazione che ha sorpreso tutti non solo per i dettagli delle varie scene, ma anche per l’atmosfera unica e senza tempo che è riuscita a creare.