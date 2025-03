“Ieri, oggi, MAI PIÙ. Le violenze di genere, forme e tutela”

Il Rotary Club Brindisi, alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna, ha organizzato l’evento dal titolo “Ieri, oggi, MAI PIU’ – Le violenze di genere, forme e tutela”, presso l’Ex Convento Santa Chiara, Brindisi. È intervenuto il dott. Giorgio Stomati, Presidente del Rotary Club Brindisi, che ha salutato i presenti e ha focalizzato l’importanza dell’argomento. Durante il convegno, seguito da un pubblico attento e interessato, è stato esaminato il vasto problema dei delitti contro le donne nei suoi vari aspetti.

Il Dott. Giuseppe De Nozza, nel suo intervento iniziale di saluto, ha sottolineato come l’attenzione degli organi inquirenti al problema e l’inasprimento delle pene per i responsabili, non siano sufficienti, visto che il numero di tali delitti non accennano a diminuire e che serve l’educazione fin dalla più tenera età per sradicare quelle mentalità patriarcali che vedono la donna come una proprietà privata della quale disporre. L’intervento della direttrice scolastica, Dott.ssa Maria Vittoria Caprioli ha ampiamente illustrato l’impegno che, già nella scuola primaria, viene profuso per educare i giovanissimi a comprendere la parità di genere e a correggere convinzioni sbagliate magari apprese in famiglia. La psicologa forense e psicoterapeuta, Dott.ssa Sara Scrimieri ha illustrato gli aspetti psicopatologici alla base della violenza di genere e l’Avv. Rosario Almiento ha relazionato sulla “vittimizzazione secondaria” della donna che denuncia una violenza subita e che è chiamata ad affrontare un processo che la vede contrapposta all’aggressore che, ovviamente, è anch’egli tutelato dalla legge come ogni cittadino. Con la propria relazione conclusiva, il Sostituto Procuratore della Repubblica, Dott. Pierpaolo Montinaro, ha illustrato l’impegno della Procura di Brindisi, attraverso l’equipe “codici rossi” che coordina, nel velocizzare al massimo la messa in atto dei provvedimenti necessari all’arrivo di una segnalazione di violenza di genere. Ha moderato l’incontro l’Avv. Riccardo Mele. Al termine della serata, un omaggio floreale alle due relatrici e la conclusione dei lavori con il Dott. Mario Criscuolo, Assistente del Governatore.