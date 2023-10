IERI SERA UN FLOP LA RIAPERTURA DEL CENTRO ANZIANI

Un’attesa durata più di tre anni ed alla fine per gli anziani di Brindisi il giorno della riapertura del Centro anziani del rione Bozzano si è trasformato in un flop. Ieri sera, infatti, erano davvero in tanti nel “salone delle feste” della struttura, ma è stato proprio in quel momento che sono intervenuti due agenti della polizia locale per far rilevare che non era possibile far svolgere la festa in quanto la struttura non era in quel momento dotata delle necessarie autorizzazioni. In particolare, pare non sia disponibile la “scia” per poter svolgere un pubblico spettacolo ed allo stesso tempo non è chiaro se la struttura è in possesso dei certificati di sicurezza previsti per legge, a partire da quelli riguardanti la prevenzione incendi.

A questo si aggiunge il fatto che gran parte delle responsabilità gestionali non sono più – come in passato – in carico all’Amministrazione Comunale, ma sono state trasferite ad un gruppo di anziani costituitisi in comitato. Lo stesso organismo che deve farsi carico anche delle spese di gestione.

Insomma, difficoltà non previste che mettono in discussione anche la stessa effettiva riapertura del centro, atteso che proprio la “festa del sabato sera” ha sempre rappresentato il momento più importante della settimana.

L’argomento, in ogni caso, sarà certamente oggetto di approfondimenti da parte dell’Assessorato ai Servizi Sociali e dello stesso primo cittadino.