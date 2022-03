Serata per l’Ucraina in piazza Sottile-De Falco

Serata di solidarietà per il popolo ucraino presso Piazza Sottile- De Falco sia per raccogliere fondi per la popolazione sia per ribadire la forza della Pace e sia per chiedere a Putin di porre fine a questa assurda guerra nel cuore dell’Europa. Sul palco si sono alternati musicisti e attori locali per intermezzi musicali e teatrali. Ha presentato e organizzato la serata Mimmo Tardio. E’ intervenuto il sindaco Riccardo Rossi.