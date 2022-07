IERI SI E’ SVOLTO L’EVENTO CONCLUSIVO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER CURATORE SPECIALE DEL MINORE, ORGANIZZATO DALLA CAMERA MINORILE DI BRINDISI.

L’INCONTRO, MODERATO DALL’AVV. SIMONETTA DE CARLO, PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE, HA VISTO LA PARTECIPAZIONE DI ILLUSTRI RELATORI CHE SI SONO CONFRONTATI, IN UNA TAVOLA ROTONDA, SULLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA, ENTRATA IN VIGORE IL 22.06 E SUL RUOLO DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE. E’ INTERVENUTA LA NEO INSEDIATA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI LECCE, DR.SSA BOMBINA SANTELLA, L’AVV. LAURA DUTTO IN COLLEGAMENTO DA REMOTO, CONSIGLIERA DI UNCM, IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI, AVV. CLAUDIO CONSALES, IL DR. CESARE MARTELLA (PSICOLOGO), LA DR.SSA AURORA DI SARIO (ASSISTENTE SOCIALE PRESSO IL COMUNE DI BRINDISI) E LA DR.SSA ANNA MARIA CASABURI, GIUDICE ONORARIO PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI LECCE E DELEGATO DI ZONA PER L’ASSOCIAZIONE MAGISTRATI MINORILI.

DALL’INCONTRO-CONFRONTO SONO EMERSE DIVERSE CRITICITA’ DELLA RIFORMA CHE ANDRANNO COLMATE CON I PROSSIMI DECRETI ATTUATIVI. NELL’ATTESA, TUTTAVIA, CHE I LEGISLATORE E LA GIURISPRUDENZA INTERVENGA, L’AVV.DE CARLO HA EVIDENZIATO L’ESIGENZA DI REDIGERE E SOTTOSCRIVERE SIN DA ORA UN PROTOCOLLO D’INTESA CON TUTTE LE ISTITUZIONI (TRIBUNALE ORDINARIO, TRIBUNALE PER I MINORENNI, PROCURA DELLA REPUBBLICA, SERVIZI SOCIALI, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI, ETC..), AL FINE DI ISTITUIRE UN ELENCO DI CURATORI SPECIALI DEI MINORI DISPONIBILI DA CUI IL TRIBUNALE POTRA’ ATTINGERE PER LE NOMINE, NONDIMENO TRACCIARE LE LINEE GUIDA SUI POTERI DI RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE DEI CURATORI SPECIALI, PRECISANDO L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE CONTINUA PER CURATORI, AVVOCATI E MAGISTRATI IN QUESTO SETTORE COSI’ DELICATO. GRANDE SODDISFAZIONE DI TUTTI I RELATORI INTERVENUTI E DI TUTTI I PARTECIPANTI AL CORSO. L’AVV. DE CARLO CI TIENE A RINGRAZIARE IL COMITATO SCIENTIFICO, LE COLLEGHE AVV. VITA CALO’ E AVV.ALESSIA PISANELLI CHE L’HANNO SUPPORTATA E SOSTENUTA NELL’ORGANIZZAZIONE DI QUESTO CORSO.