IERI TRE INTERVENTI DI SALVATAGGIO DEI BAGNINI DI ROSA MARINA

Nel primo pomeriggio di ieri, sabato 12/08/2023, ci sono stati tre interventi provvidenziali da parte dei bagnini a Rosa Marina, nei lidi Rodos-Lambertiana-Capanno.

Il bagnino del Capanno Mattia ed il bagnino di Lambertiana Daniele, ognuno dal proprio punto di osservazione hanno notato due donne di circa 70 anni in mare in difficoltà perché non riuscivano a ritornare in spiaggia a causa della risacca che si formava per il forte vento di maestrale che ormai da giorni soffia in adriatico. I due ragazzi prontamente sono entrati in mare raggiungendo le due donne e assicurandole alle loro braccia le hanno accompagnate al sicuro sulla spiaggia senza alcun danno.

Poi, intorno alle 14, sempre al Capanno, il bagnino Mattia ha notato tre ragazzini in difficoltà in balia della risacca. Anche in questo caso il ragazzo si è tuffato in mare con altre persone che hanno capito la gravità della situazione, raggiungendo e portando in salvo i tre ragazzini in più riprese.

Poco dopo un altro intervento, con una ragazzina di 14 anni in seria difficoltà in balia della risacca che non riusciva a rientrare e Mattia, il bagnino del Capanno con l’immancabile Baywatch l’ha raggiunta portandola in salvo sulla spiaggia senza conseguenze. Questa volta il bagnino è stato accolto da chi era in spiaggia con un meritatissimo applauso.

I due bagnini sono ragazzi di appena 17 anni e che non hanno esistato un attimo a lanciarsi in acqua per salvare la vita di altre persone. Teniamolo bene in mente.