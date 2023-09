IGIENE URBANA BRINDISI – UNA NOTA DELLA FIT CISL

Questa O.S. unitamente a tutti i propri iscritti e simpatizzanti, chiedono tranquillità e rispetto delle verità, specialmente in questa fase delicata di attesa della definizione delle procedure per l’individuazione del nuovo gestore per il servizio di igiene urbana e servizi complementari per la Città di Brindisi.

Vogliamo ricordare che, nel Dicembre 2022 nell’incontro tra tutte le OO.SS., l’Amministrazione Comunale e il Progettista del nuovo servizio, sono state chiarite tutte le preoccupazioni e sono state fornite a tutti i chiarimenti necessari, con la sola perplessità che la gara andasse deserta, invece, hanno partecipato n.6 concorrenti, di elevata competenza gestionale e solidità finanziaria.

Adesso però, finché non verrà definito chi sarà il nuovo gestore, nessuno ha il diritto di lanciare provocazioni, alimentare paure che alterano la tranquillità dei lavoratori con conseguenti ripercussioni sul servizio offerto alla cittadinanza.

Vogliamo ricordare che, il Consiglio di Stato si è già espresso sulla congruità del Bando di gara e del Capitolato d’appalto, sulla correttezza delle procedure effettuate dagli Uffici Comunali, pertanto a nostro parere è inutile evocare eventuali annullamenti di gara, che provocherebbero solo instabilità ai lavoratori e al servizio.

Tutti sanno che, la voce “indennità Brindisi” è inserita nel computo metrico economico alla voce spese di gestione generale della gara, ogni azienda partecipante è consapevole che tale voce deve essere retribuita ai lavoratori che ne hanno diritto, come è stato ampiamente chiarito il numero del personale da impiegare.

Perché adesso si cerca di creare caos, preoccupazione, quali sono le motivazioni, nessuno può pensare di coltivare interessi privati o di nicchia.

Per noi è sovrano l’interesse collettivo, dei lavoratori e dell’utenza, perché il servizio di igiene urbana è un servizio delicato, particolare e difficile.

Noi chiediamo, all’Amministrazione Comunale, responsabilità, tempi brevissimi, massima attenzione lungimiranza in tutte le azioni; al nuovo gestore, il rispetto senza se e senza ma, di tutto quanto previsto nel vigente CCNL e nella fase di passaggio tra aziende previsto dall’art.6, i diritti acquisiti, il rispetto dei livelli occupazionali ed economici per quanto ci riguarda sono inviolabili.

Pertanto a scanso di equivoci, non ci interessano e non aderiamo a nessuna delle preoccupazioni o paure che qualcuno ha lanciato.

Tutti devono sapere che non faremo sconti, come non le abbiamo mai fatte a nessuno, tutte le normative vigenti devono essere rispettate, per noi la salute e sicurezza non è un optional o monetizzabile, il nuovo gestore chiunque esso sia, deve rispettare i lavoratori, questi devono lavorare sempre in sicurezza, in ambiente tranquillo con carichi di lavoro che non mettono a repentaglio la salute, come siamo convinti che l’Amministrazione Comunale sarà attenta e vigile nell’interesse della collettività e dei lavoratori.

Il Segretario FIT CISL

Settore Igiene Ambientale

Vincenzo Cavallo