Igiene urbana, in tutta la Città gli interventi antilarvale, di derattizzazione e di deblattizzazione

Completati nel mese di febbraio i due cicli di intervento antilarvale e ultimato, nelle scorse ore, il primo intervento del programma di derattizzazione, gli operatori della Teknoservice hanno avviato il primo ciclo degli interventi di deblattizzazione.

Come da programma, l’intervento che coinvolge nell’arco di dodici giorni tutta la Città, viene eseguito fra le ore 06:00 e le ore 12:20, e viene svolto a partire dai quartieri Bozzano e Minnuta, per poi riguardare il quartiere Perrino, i Villaggi ed il Litorale, quindi interessare i quartieri Sant’Angelo e Santa Chiara, e ancora la frazione di Tuturano e il quartiere La Rosa. L’intervento prosegue coinvolgendo per due giorni il quartiere Commenda e di seguito interessa il Centro, il quartiere Sant’Elia e le contrade adiacenti, il quartiere Paradiso e le contrade della zona e ancora, per due giorni, il quartiere Casale con le contrade adiacenti, la zona Materdomini e si conclude al quartiere Cappuccini.

“Completato il primo ciclo dell’intervento di deblattizzazione, nella prima metà del prossimo mese di aprile è previsto il terzo ciclo dell’intervento antilarvale – ha dichiarato l’assessore all’Ecologia e Igiene Pubblica, Livia Antonucci -, quindi, a cavallo fra l’ultima settimana di aprile e la prima decade di maggio, si procederà col secondo ciclo dell’intervento di derattizzazione e sarà nostra cura diffondere il calendario completo degli interventi, la cui riuscita sarà anche merito della collaborazione della cittadinanza”.