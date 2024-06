Igiene urbana – Situazione sempre più grave nella città di Brindisi

Mentre ci si affanna a capire come incrementare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, cosa che non avverrà mai con le novità cervellotiche è incomprensibili di queste ultime ore, la città appare sempre più sporca e soprattutto per nulla curata. Le strade e i marciapiedi sono circondati da erbacce spontanee che nessuno si preoccupa di estirpare. L’incuria governa senza opposizione. Responsabilità’ della nuova ditta Teorema, della BMS o dell’amministrazione comunale? Qualcuno deve pur avere un sussulto di coscienza per ripristinare un po’ di decoro urbano. La sciatteria la sta facendo da padrona. Nei palazzi del potere invece di pensa a sostituire gli assessori. Ma sono queste le priorità?