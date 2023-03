“Ignazio Deg e la sua ultima canzone: quando la creatività dei fan diventa un video clip”



L’ultima canzone del cantautore pugliese Ignazio Deg, intitolata “Nuda in ciabatte”, ha riscosso un grande successo tra i suoi sostenitori. Proprio per questo motivo, qualche settimana fa l’artista aveva annunciato sui social la sua intenzione di realizzare un videoclip della canzone, coinvolgendo tutti i suoi fan.

La sorpresa è stata grande quando, poco dopo l’annuncio, diversi suoi simpatizzanti si sono adoperati per raccogliere reel della canzone e metterli insieme, creando un vero e proprio videoclip. Ignazio Deg ha espresso la sua incredulità e gratitudine sui social, definendo la sorpresa “pazzesca”.

In particolare, l’artista ha ringraziato il gruppo della “Curva Deg”, proveniente da diverse città italiane, dal tarantino al foggiano fino a Milano. Grazie alla creatività e all’impegno dei fan, “Nuda in ciabatte” ha assunto una nuova dimensione, diventando un’incredibile testimonianza di quanto l’amore per la musica possa unire le persone e dar vita a progetti entusiasmanti.

L’esperienza di Ignazio Deg e dei suoi sostenitori dimostra come la musica possa essere uno strumento di unione e di creatività, capace di superare ogni barriera geografica e culturale. Un esempio concreto di come la passione per l’arte possa ispirare e coinvolgere tutti, dando vita a progetti che vanno al di là delle aspettative.

LINK YOUTUBE https://www.youtube.com/watch?v=1YYIOll5vAo