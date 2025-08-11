Ignazio Deg premiato con il trofeo “Ceppi rossi” al Primitivo Wine Festival di San Pietro in Bevagna

San Pietro in Bevagna – Una serata di musica, emozioni e orgoglio pugliese. Sabato sera, all’interno del Primitivo Wine Festival, il cantautore mesagnese Ignazio Deg ha ricevuto il prestigioso Trofeo “Ceppi Rossi”, consegnato dall’organizzatore Antonio Perchio, per il brano Puglia Nuova, riconosciuto come un progetto innovativo capace di valorizzare il territorio e raccontarlo con un linguaggio moderno e coinvolgente. La premiazione, organizzata dall’associazione Salento Futuro in collaborazione con l’amministrazione comunale di Manduria, partner dell’evento, si è svolta davanti a un pubblico caloroso, tra applausi e brindisi al Primitivo, simbolo identitario della zona. La serata è stata presentata da Alessia Marty di Radionorba, che ha accompagnato il pubblico con energia e simpatia. Visibilmente emozionato, Ignazio ha dichiarato: «Non ho parole per descrivere quello che ho provato. Grazie per questo premio incredibile: siamo un’anima che canta Puglia Nuova». Puglia Nuova è un inno d’amore per la regione, capace di unire tradizione e contemporaneità, pizzica e sonorità pop, portando la cultura pugliese oltre i confini locali. Il riconoscimento “Ceppi Rossi” viene assegnato a personalità che, con il loro lavoro, hanno contribuito alla promozione e alla valorizzazione della Puglia. Con questo premio, Ignazio Deg conferma il suo impegno artistico e umano nel raccontare, attraverso la musica, le bellezze e l’anima autentica della sua terra.